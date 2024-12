TechDay y Feria de Empleo en Querétaro: ofrecerán 478 plazas laborales

También habrá capacitaciones impartidas por empresas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

TechDay y Feria de Empleo en Querétaro es el evento anunciado por autoridades de dicho municipio en el que se ofrecerán 478 plazas laborales. Asimismo, se contará con la capacitación gratuita por parte de personal de empresas como Microsoft, Zoho, Kavak y Petco, informó el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías.

TechDay y Feria de Empleo en Querétaro: ¿qué debes saber?

Como mencionó el funcionario, el TechDay y Feria de Empleo en Querétaro se llevará a cabo el próximo martes 10 de diciembre.

La sede será el Centro de Innovación y Tecnología Creativa, BLOQUE, donde se espera a jóvenes, empresarios, estudiantes, cámaras de comercio y empresas de tecnología.

Además de empleos, también se ofrecerá capacitación y herramientas tecnológicas para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas.

¿Qué se sabe de las vacantes que ofertarán en TechDay y Feria de Empleo en Querétaro?

Serán 478 plazas laborales las que ofrecerán las 20 empresas líderes del municipio y participantes en la Feria del Empleo. Entre éstas encontramos 207 operativas, 119 técnicas y 152 profesionales, con salarios promedio de 15 mil pesos.

Además, se ha convocado a 27 universidades para que sus estudiantes y egresados tengan la oportunidad de participar en el evento.

¿Qué empresas y quiénes impartirán capacitaciones?

Durante el TechDay participarán, por parte de Microsoft, Juan José Delgado, director de Expansión Global de Nube y Enlace con Clientes, quien presentará la conferencia “IA para la competitividad: innovando modelos de negocio”.

Mariano Segarra, director de Servicio al Cliente de Kavak, abordará el tema “La experiencia del cliente en tiempos de la IA”.

Por otro lado, Héctor Rodríguez, Sr Scrum Master de Petco, ofrecerá la conferencia “A day in the life of a tech dev” (Un día en la vida de un desarrollador tecnológico).

Finalmente, Fernando Sotelo, director de Customer Success para LATAM de Zoho, impartirá la conferencia “Búsqueda de la madurez digital: la odisea empresarial moderna”.

El TechDay y Feria de Empleo en Querétaro es un evento gratuito, y si quieres participar, debes tomar en cuenta que el registro es a las 8:00 e iniciará a las 9:00 horas.