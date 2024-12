Cada vez son más comunes las agresiones captadas en video de taxistas de Quintana Roo contra choferes de aplicación.

También se han viralizado las persecuciones y abusos en los costos por viaje, que han trascendido las fronteras y afectan la imagen de este destino turístico del Caribe Mexicano.

La mayoría ha vivido en carne propia los abusos por parte de transportistas, incluso los taxis piratas, que abordan turistas que llegan al Aeropuerto de Cancún.

Ello pese a que en ese punto las plataformas Uber e inDrive ya operan gracias a un amparo.

No sólo en el Aeropuerto de Cancún se opera de manera abusiva contra el turismo.

Una turista chilena narra la pesadilla que vivió al intentar usar taxis de aplicaciones o externos.

“Me dieron un monto aproximado a la ciudad de 500 pesos mexicanos cuando yo lo consulté, después cuando lo iba a utilizar me dijeron que salía el costo en mil 200 pesos mexicanos, por el tema del tráfico, la carretera en mantenimiento; con otro que no era del resort coticé 300 mexicanos, pero que no me podía tomar ahí porque los taxis que eran de resort le iban a causar un conflicto porque se molestaban”.

Laura Arancibia, visitante de Chile.