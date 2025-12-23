Cae el “Dóber”, presunto líder de una célula delictiva, en Cancún, le aseguran armas, drogas y dinero en efectivo

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

José Rafael “N”, alias el “Dóber”, presunto líder de una célula delictiva, fue detenido durante un operativo de la Guardia Nacional sobre el bulevar Kukulcán de la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, luego de que autoridades interceptaron un vehículo en el que circulaba con su pareja, asegurando un arma de fuego, dinero y dosis de enervantes.

De acuerdo con la información confirmada por la Fiscalía General del Estado (FGE), los detenidos fueron identificados como José Rafael “N”, alias el “Dóber”, hijo de “Doña Lety”, presunta líder de un grupo delictivo con bases en la delegación Alfredo V. Bonfil, y Valeria Teresita “N”, también conocida como Arelia “N”, pareja del primero.

Durante la revisión del vehículo, los agentes encontraron vegetal verde y seco, así como polvo blanco, y un arma corta tipo escuadra con decoraciones doradas posibles de oro con dos cargadores abastecidos.

Además, fueron asegurados 213 mil 370 pesos mexicanos, 5 mil 300 dólares en efectivo, que al tipo de cambio de hoy serían 95 mil 283 pesos, así como la camioneta RAM 2500, modelo 2017, en la que viajaban los implicados.

José Rafael “N”, el “Dóber”, es señalado por las autoridades como un objetivo prioritario dentro del Atlas Delictivo del estado, presuntamente vinculado a un grupo criminal con presencia en este municipio y relacionado con hechos de violencia, así como control de zona hotelera.

Tras la detención, ambas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, que será el encargado de definir su situación legal conforme avanzan las investigaciones y se integra el expediente para conocer mayores antecedentes de estas personas.

