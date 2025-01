Cegado por la furia: vecino incendia departamento tras pelea por perro en Cancún

GENERANDO AUDIO...

Una pelea entre vecinos, presuntamente, porque el perro de uno de ellos intenta morder a una vecina cuando sale en las mañanas, terminó de manera inesperada la noche de este lunes, luego que uno de los involucrados prendiera fuego al departamento del otro en la Supermanzana 255 del Fraccionamiento Paseo Nikté, en Cancún, Quintana Roo.

En un video que circula en redes sociales se puede escuchar a una mujer decir que el perro del vecino la intenta morder todas las mañanas, cuando sale a trabajar, y además acota que el hombre le lanzó tres machetazos tras reclamárselo; asimismo, da a entender que logró esquivarlo con su escoba.

“Si vas a trabajar, trabaja, y no andes molestando”, se escucha decir al presunto dueño del perrito en respuesta al reclamo. Mientras la mujer refiere: “Pues me tiró tres machetazos… o sea, que si no meto la escoba… me mata”. En el clip se observa al vecino, presunto dueño del perro, portar un machete y manipular una moto.

La grabación, difundida en redes sociales por cuentas como la de X Turquesa News, es el preámbulo que pone en contexto el incendio del departamento de uno de ellos tras esta discusión.

Tras amenaza con machete a mujer, vecino le prende fuego al departamento del otro

Sin embargo, en otro video, grabado al anochecer, se puede ver a otro hombre que grita amenazas y le reclama al presunto dueño del perro por amedrentar a mujeres con su machete, en alusión a la queja de la mujer que dijo que le habría lanzado machetazos.

“No vas a poder vivir aquí y lo sabes… te sientes mucho… amenazando a las mujeres con un machete…”.

El hombre que grita, presunto vecino del sujeto, le pide que salga, pero tras no obtener ninguna respuesta, parece lanzar algo dentro del departamento del dueño del perro, junto con otro cómplice, y ante el asombro de otros vecinos, el departamento se empieza a incendiar de inmediato.

Otros vecinos grabaron el acto, por lo que se puede ver cómo el incendiario sale huyendo, igual que un posible cómplice que se aleja en motocicleta.

Tras lo anterior, personas llegan con cubetas llenas de agua para intentar apagar las llamas.

