En las oficinas del sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo” en Cancún, elementos de los tres órdenes de gobierno, realizaron un cateo donde localizaron varias dosis de estupefacientes y municiones de armas de fuego de varios calibres.

En una de sus oficinas, presuntamente se torturaba a personas.

Derivado de pruebas químicas realizadas por un grupo de peritos, se encontraron manchas de sangre que se trataron de ocultar.

La fiscalía de Quintana Roo obtuvo testimonios de algunos trabajadores del gremio, quienes se percataron de los actos de tortura.

El hecho refuerza las investigaciones con relación a los homicidios de dos taxistas ocurridos el 12 de septiembre y el de un colaborador, ocurrido el pasado 25 de octubre.

La oficina donde habrían ocurrido los crímenes fue asegurada por las autoridades.

En el cateo participaron elementos de la Policía de Investigación, de la fiscalía estatal, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo.

