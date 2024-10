Intentan quemar casa de Aline, la “China”, boxeadora y defensora de animales en Quintana Roo

Aline la “China” González, activista y defensora de los animales, denunció que un sujeto intentó quemar su casa, como represalia contra su labor de rescatar a los perros callejeros o que son víctimas de maltrato. La también boxeadora compartió un video de la agresión, y comentó que no es la primera vez que atentan contra su persona.

En las imágenes se observa a un sujeto rociando gasolina frente a la casa de Aline González. El individuo lleva una máscara de calavera que le tapa el rostro. Posteriormente, le prende fuego a un papel y lo tira cerca del charco de gasolina.

Por último, el agresor se aleja de la casa, camina hacia una persona que lo espera en una moto, agarra lo que parece ser una bomba molotov y la arroja contra el domicilio de la activista.

“Chavos, la gente que me conoce sabe que rara vez me acobardo. No estoy siendo cobarde. No tengo miedo por mí, tengo miedo por mis perritos, que todos saben que son mi vida. Éste es el tercer atentado (en su contra); documentados, tengo dos”, publicó la boxeadora.