Detienen en San Luis Potosí a multihomicida de Morelia. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad Especializada en Homicidio Doloso, informó sobre la detención de Ricardo “N”, presunto responsable del delito de homicidio calificado, relacionado con hechos ocurridos en Morelia, tras un operativo realizado en San Luis Potosí.

Homicidio calificado ocurrido en Morelia

La Fiscalía General del Estado de Michoacán detalló que los hechos se registraron el 10 de febrero de 2020, cuando cuatro personas identificadas como Jaime C., Enrique E., Miguel Alejandro R. y Omar Humberto M. se encontraban en un inmueble ubicado en un predio conocido como La Garrapata, al lugar ingresaron Ricardo “N” y otro hombre, quienes portaban armas de fuego y realizaron detonaciones contra las víctimas.

Orden de aprehensión y detención en San Luis Potosí

La Fiscalía de Michoacán solicitó ante el órgano jurisdiccional una orden de aprehensión, la cual fue concedida por un Juez de Control. Agentes de la Policía de Investigación se trasladaron a San Luis Potosí, donde realizaron la detención de Ricardo “N” en el municipio de Río Verde.

Situación jurídica de Ricardo “N”

Ricardo “N” fue sometido a una certificación médica y puesto a disposición, para que se determine su situación jurídica por el delito de homicidio calificado.

