Robo exprés: en 10 minutos, vacían boutique de lujo en SLP; se llevan productos Gucci y Versace

GENERANDO AUDIO...

La tienda de San Luis Potosí reporta graves pérdidas. Foto: Gettyimages/ilustrativa

La boutique de lujo Vita Imports, ubicada en la zona de Lomas, al poniente de la capital de San Luis Potosí (SLP), fue víctima de un robo exprés el pasado lunes 13 de enero. De acuerdo con el testimonio del dueño, los ladrones ingresaron al establecimiento y, en menos de 10 minutos, lograron sustraer casi toda la mercancía de marcas exclusivas como Gucci, Prada, Burberry, Versace y Dolce & Gabbana.

¿Qué se sabe del robo a la boutique de lujo de San Luis Potosí?

El propietario de Vita Imports sospecha que los delincuentes tenían información previa sobre la tienda y la ubicación de las cámaras de seguridad, lo que facilitó el robo. Incluso, se presume que podrían haber sido clientes frecuentes, ya que conocían detalles clave del lugar.

“Ya temía que pasara esto por la inseguridad de SLP. Robaron tres pisos de ropa, sólo dejaron algunos zapatos porque no eran pares y algunas cosas de mujeres. Se llevaron parte de las cámaras, pero las de los vecinos podrían revelar quién lo hizo”, declaró el dueño.

Pérdidas millonarias en artículos de lujo

Aunque el dueño no especificó la cifra exacta de las pérdidas, se estima que la cantidad es considerable. Entre los artículos robados había bolsos valorados entre 25 mil y 30 mil pesos, así como ropa y calzado de hasta 20 mil pesos.

Con más de seis años operando, el negocio fue desmantelado en tan sólo 7 minutos. El dueño compartió su frustración en redes sociales:

“Con el corazón roto y los sueños destrozados, escribo este texto para contarles qué fue lo que me pasó el día de ayer y cómo me robaron toda mi tienda. Ayer, en cuestión de 10 minutos, saquearon mi tienda y nos dejaron sin nada. Se me hace impresionante la rapidez con la que lo hicieron y la malicia. A los que me conocen saben el trabajo que me ha costado y los emprendedores sabrán el miedo que esto genera.”

[TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de SLP, a la espera de denuncia por muerte de jaguar en la Huasteca Potosina]

Finalmente, el propietario pidió a la ciudadanía reportar cualquier intento de venta de los productos robados en bazares o plataformas informales:

“Si ven algo de lo que sabían que era mi mercancía siendo vendido en algún bazar, por favor repórtenlo.”

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]