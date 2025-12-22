Fin de semana violento en Sinaloa deja 20 homicidios; este lunes se suman, al menos, tres más

GENERANDO AUDIO...

Homicidios en Sinaloa. Foto: Uno TV

La violencia no dio tregua en Sinaloa durante el fin de semana, el cual cerró con un saldo de 20 homicidios, y este lunes continuó con la localización de, al menos, tres personas asesinadas durante las primeras horas del día.

De acuerdo con reportes de la Fiscalía General del Estado (FGE), el sábado fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre sobre la carretera que comunica de la comunidad de Toboloto a Baricueto. En el municipio de Culiacán, se reportó el hallazgo de una persona sin vida en la sindicatura de Costa Rica, dos más en la colonia 5 de Febrero y una en la colonia Centro.

Asimismo, en la colonia Las Coloradas, también en Culiacán, fueron localizados sin vida dos hombres más.

En materia de otros delitos, la Unidad Especializada en Robo de Vehículos, Región Centro, recibió cuatro denuncias, mientras que la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró una denuncia por el delito de privación de la libertad personal, también en la Región Centro.

Durante el domingo, en Culiacán, fueron encontrados los restos de una persona en la sindicatura de Costa Rica. Además, se reportó el asesinato de un hombre en la colonia Domingo Rubí, otro en el fraccionamiento Los Ángeles y uno más en la colonia Lombardo Toledano.

También se registró el homicidio de dos hombres sobre la calle Vialidad del Congreso, así como otro en la colonia Los Mezcales. A estos hechos se sumó la localización sin vida de una persona en la colonia Plutarco Elías Calles y otra más en la colonia Proyecto Alfa.

La FGE informó además sobre el hallazgo de una persona sin vida en el municipio de Badiraguato, así como otra más sobre la carretera libre Mazatlán-Culiacán, en el municipio de San Ignacio.

En el municipio de Escuinapa, una persona falleció tras recibir atención médica en un hospital. Posteriormente, se reportó el hallazgo de otra persona sin vida en la colonia Paredones y una más en la colonia Centro.

Durante la madrugada de este domingo fue incendiada de manera intencional una tienda de uniformes y bodega de la guardería “Pequeño Gigante”, ubicada al norte de Culiacán.

El inmueble, localizado sobre el bulevar Lola Beltrán, en el fraccionamiento Horizontes, fue reportado al 911 alrededor de las 5:30 horas. Bomberos de Culiacán y corporaciones de seguridad acudieron al lugar y lograron sofocar el incendio.

No se reportaron personas lesionadas, aunque se registraron daños materiales considerables.

Finalmente, la Unidad Especializada en Robo de Vehículos, Región Centro, recibió una denuncia adicional, mientras que la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas contabilizó dos denuncias más por privación de la libertad personal en la misma región.

Homicidios registrados este lunes en Sinaloa

Este lunes un motociclista no identificado fue asesinado a balazos cuando circulaba sobre el bulevar Las Brisas, en el cruce con Heliotropos y Begonias, al sur de Culiacán.

La víctima viajaba a bordo de una motocicleta Italika FT150, color gris, con placas de Sinaloa, y quedó sin vida a un costado del arroyo pavimentado que atraviesa la zona, mientras que la unidad permaneció a unos metros con las luces encendidas.

En otro hecho, los cuerpos sin vida de dos hombres, con impactos de arma de fuego, manos atadas con cinta industrial y huellas de tortura, fueron localizados la mañana de este lunes sobre un camino de terracería paralelo a un canal de riego, frente al ejido Buenos Aires, en la sindicatura de San Pedro, municipio de Navolato.

