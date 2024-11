Pese a violencia en Sinaloa, no habrá toque de queda

La violencia en Sinaloa no para, esta vez alcanzó a un adolescente de 16 años en Culiacán, quien perdió la vida cuando sujetos armados rafagueron una casa de juegos clandestinos en Prados del Sur.

“A inmediaciones de ahí se localizó una persona sin vida, que por un lado estaba un vehículo y al lado del vehículo un arma larga”. Gerardo Mérida Sánchez | Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa



Aunque el gobierno reconoce que la situación de violencia no está controlada, descarta declarar un toque de queda para Culiacán.



“¿Dijo toque de queda?, no puede ser, no se va llevar a cabo, no se debe realizar. La situación sí tiene sus crisis, si tiene sus eventos, sí tiene algunas cuestiones que nos brincan, pero también tiene sus ventajas, no estamos en una situación tal que pusiera llevarse a cabo esta situación”. Gerardo Mérida Sánchez | Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa



Mientras tanto en Mazatlán, fue liberada una familia secuestrada por hombres armados en plena zona Dorada, los gritos de un menor permitieron que la madre no fuera sustraída.



“En el que tres personas, dos masculinos tratan de privarlos de la libertad, bajan al niño de 11 años de edad y él es el que dice que ahí van se están llevando a su papá, iban dos personas mas”



El secretario General de Gobierno, aseguró que se da respuesta a todos los reportes por hechos de inseguridad, lo que se reflejó este día en el aumento en la presencia de estudiantes en las escuelas.



Desde que inició la ola de violencia en Sinaloa, la autoridad contabiliza más de 600 desapariciones forzadas, así como el asesinato de siete elementos policiacos y dos elementos secuestrados.