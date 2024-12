Este martes se cumplen 100 días de violencia en Sinaloa.



El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reporta desde el 09 de septiembre a la fecha 553 muertos de forma violenta, entre ellos mujeres y niños, en algunos casos, víctimas colaterales.



Los asesinatos, quema de vehículos, balaceras y bloqueos carreteros, mantienen en pánico a la población lo que provoca que al caer la noche, las calles luzcan vacías.

“Es muy feo, te genera bastante incertidumbre. Si se han metido a lugares tan frágiles como es un hospital, es una escuela, una casa, no da la seguridad para estar en un lugar seguro”. Habitante de Culiacán



El gobernador del estado celebró que el lunes, no se hubieran registrado homicidios, y se comprometió a no bajar la guardia en materia de seguridad.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

“Tenemos la violencia ahí y un día bueno celebro que no haya la tenido homicidios ayer, sin embargo no bajamos la guardia”. Rubén Rocha Moya | Gobernador de Sinaloa



Los niveles de violencia ya afectan de manera importante al sector empresarial, pues Coparmex prevé un escenario adverso para este cierre de año.

“Tenemos proyectado con 18 mil millones de pérdidas; y las pérdidas de empleos que van más o menos en 25 mil”. Martha Reyes Zazueta | Coparmex



La industria restaurantera es una de las más afectadas.



Los establecimientos nocturnos han tenido que migrar a horarios matutinos y vespertinos y todos los locales cierran máximo a las 10 de la noche.

“Todo en horario diurno a pesar de que ya hay movimiento como de las 10 de la noche en adelante”. Laura Guzmán Torróntegui | Presidenta Canirac en Culiacán



Los empresarios lamentan las afectaciones.

“Este ejercicio lamentablemente no tiene para cuando terminar, desafortunadamente estamos viviendo muchas empresas estamos cerrando otras van a cerrar en breve”. Sergio Álvarez Torres | Presidente Intercamaral Culiacán



El gobernador del estado se manifestó contra quienes afirman que hay freno en la inversión extranjera directa.

“Aquí en Sinaloa están instaladas estas empresas de capital extranjero, que se llama inversión extranjera directa que no están en riesgo, no hay, insisto”. Rubén Rocha Moya | Gobernador de Sinaloa



Para mitigar las afectaciones a los trabajadores informales, como los músicos, el gobierno estatal entregó apoyos directos por 2 mil 500 pesos.



Además, se anunció que esta misma noche arribará a Culiacán el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, mientras que el domingo estará en la entidad la Presidenta de la República.