“Se han reducido, pero ahí están”: gobernador de Sinaloa admite encuentro entre criminales y la autoridad

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señaló que han existido encuentros entre grupos criminales y la autoridad, aunque ésos se han reducido; además de que la actividad económica ha estado reactivándose ante la situación de inseguridad.

En declaraciones ante los medios, el mandatario estatal Rocha Moya dijo que los delincuentes sí han estado directamente con las autoridades.

Agregó que éstos se han estado reduciendo un poco, “pero ahí están”.

“Ha habido encuentros entre los grupos criminales directamente con la autoridad, ésos se han reducido un poco, pero ahí están. Mientras no amanezcamos con la noticia de que: se encontró, hubo gente que reportó que por ahí andaban civiles armados, mientras eso no ocurra, es que lo tenemos presente; por eso no queremos hablar de que las cosas se han terminado”.