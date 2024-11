Violencia en Sinaloa: Asesinan a exsecretario de seguridad

El exsecretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Sinaloa, Simón Malpica Hernández, fue asesinado la noche del pasado sábado en su domicilio, ubicado en la colonia Benito Juárez.

Datos recabados indican que un grupo armado llegó a este domicilio, impactando al menos 12 proyectiles de arma de fuego contra el ex secretario de Seguridad.

Fueron escoltas que se encontraban en el lugar los que se encargaron de trasladar al ex jefe de seguridad en una patrulla a un hospital.

El centro hospitalario fue resguardado por elementos de la Marina y el Ejército.

En medio de los hechos de violencia que no cesan en Culiacán y otros municipios de Sinaloa, este domingo apareció una manta colgada de un puente en la capital sinaloense con una amenaza hacia el gobernador Rubén Rocha Moya.

Este domingo, en conferencia de prensa, el secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, dijo que hechos de esta naturaleza se han venido presentando con anterioridad, por lo que el gobierno no se paraliza por este tipo de hechos.

Dejó en claro que la organización de la Feria y el Palenque de Culiacán corresponde a particulares, mientras que al Gobierno le corresponde brindar seguridad para los asistentes.

Castro Meléndrez manifestó que la manta colgada ya es investigada por la Fiscalía General del Estado.

“La feria y las actividades que se organizan en torno a esto son organizados por particulares; el Gobierno del Estado no está ajeno, estamos en interacción con estas empresas particulares, para efecto de la organización de la feria le corresponde a ellos tomar sus medidas en sus ámbitos. En cuanto a gobierno se refiere, debemos prepararnos, está preparado, ya lo anunció el titular de la secretaría de Seguridad, está concebido un dispositivo para llevarlo a cabo. En relación con las mantas, para no caer en ninguna especulación, aquí lo que se impone es atenernos a la investigación correspondiente, ligar situaciones de esta naturaleza que sin duda se han venido presentando, el gobierno no se detiene por situaciones de esta naturaleza; el caso concreto, está sujeto a investigaciones”.

Feliciano Castro Meléndrez / Secretario General de Gobierno.