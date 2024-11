“El problema ya nos afecta”: Sonora toma medidas contra el gusano barrenador tras freno de exportación ganadera

Tras la alerta emitida por la identificación de un animal infectado con gusano barrenador en México, autoridades del estado de Sonora han tomado medidas.

Cabe mencionar que, entre las consecuencias, se encuentra el freno a la exportación ganadera y el cierre de la frontera con Estados Unidos.

A través de un video compartido en X, Juan Carlos Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, compartió un comunicado relacionado con esta situación.

En su mensaje, el dirigente mencionó que la organización ya se encuentra trabajando en la situación, de la mano con las autoridades sanitarias.

“Tuvimos un caso ya de gusano barrenador en el país y esto provoca que se cierre la frontera, hasta no clarificar la situación”.

Ochoa Valenzuela destacó que el objetivo es proteger la ganadería, además de encontrar una solución ante las circunstancias que representa el desafío del gusano barrenador.

De la misma manera, pidió a los ganaderos no hacer caso a la desinformación ni acercarse a la frontera, en caso de tener exportaciones a corto plazo, mientras se resuelve la situación.

“Recuerden ustedes que Sonora tiene un estatus sanitario mucho más elevado que el resto del país. Tenemos fe en que esto nos ayudará a resolver más rápido este problema. Entonces, estaremos informando. Llévense estas cosas con el cuidado que se merece. No le den oídos a la desinformación, ésta es la realidad, y por último, decirles, no se acerquen a la frontera si es que tienen exportaciones en el corto plazo, porque no sabemos cuántos días irá esto a detener la exportación”.

Juan Carlos Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora.