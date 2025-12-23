Presenta Segob acuerdos con mineros para avanzar en el Plan de Justicia para Cananea

GENERANDO AUDIO...

Segob presenta plan de justicia para Cananea tras 18 años. Foto: Uno Tv

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó sobre los acuerdos alcanzados para concretar la conclusión de la huelga de los mineros de Cananea, en Sonora, un conflicto laboral que se mantuvo durante 18 años y que representa un tema de alto impacto social y económico para la región.

La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, acudió a Hermosillo, Sonora, para dar a conocer los detalles del Plan de Justicia para Cananea, el cual contempla acciones integrales en beneficio de los trabajadores mineros, sus familias y las comunidades cercanas.

Plan de Justicia para Cananea: ejes sociales, ambientales y de salud

Durante su mensaje, Rosa Icela Rodríguez señaló que, de manera paralela a la conclusión del conflicto laboral, se pondrán en marcha trabajos enfocados al medio ambiente y a la salud, con el objetivo de atender una demanda legítima de la población, en especial de las comunidades ubicadas en la cuenca del río Sonora.

La funcionaria explicó que estas acciones responden a una solicitud realizada por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para dar seguimiento puntual a los compromisos asumidos por el Gobierno federal en la región.

Inversión millonaria para trabajadores y viudas de Cananea

La Secretaría de Gobernación detalló que se destinará una inversión total de 2 mil 222.6 millones de pesos, recursos que serán entregados de manera directa a los trabajadores mineros y a las viudas como apoyo económico, como parte de la reparación histórica vinculada al conflicto.

Participación de Semarnat, Conagua e IMSS-Bienestar

Para el cumplimiento de las tareas pendientes del Plan de Justicia para Cananea, la titular de Gobernación destacó la coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Medico del Seguro Social (Imss)-Bienestar.

En materia ambiental y de agua potable, Semarnat y Conagua construirán 16 plantas potabilizadoras, además de rehabilitar instalaciones ya existentes. También se pondrá en operación un laboratorio regional de calidad del agua, con el fin de fortalecer el monitoreo ambiental.

