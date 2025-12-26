Desaparecen 6 adolescentes en vísperas de Navidad en Villahermosa

GENERANDO AUDIO...

Seis desaparecidos en Villahermosa, Tabasco, en Nochebuena. Foto: Especial

En Villahermosa, Tabasco, las autoridades activaron la alerta amber en favor de seis jóvenes menores de edad que desaparecieron misteriosamente este 24 de diciembre por la tarde.

De acuerdo a los datos revelados por la Fiscalía General del Estado, los seis adolescentes fueron vistos por última vez juntos la tarde del 24 de diciembre en la ciudad de Villahermosa. Por ello, familiares, amigos y autoridades han pedido a la sociedad en general apoyo para localizar a los jóvenes.

Las autoridades del estado señalaron que los adolescentes desaparecidos responden a los nombres de Joan Torres Vásquez, de 17 años; Jorge Emiliano Vega Narváez, de 17 años;Dilan Cain Herbert Sobrevilla, de 16 años; Miguel Rodríguez Estobar, de 16 años; Tadeo Gael Moreno Monreal, de 14 años; y Roberto Vázquez Arriaga, de 14 años.

Hasta el momento, las autoridades de Tabasco no han ofrecido más información sobre la desaparición de estos seis adolescentes.

