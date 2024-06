“Se siente más tranquila”: hermano de Thalía, víctima de explosión en Matamoros, cuenta cómo puedes apoyarla

El caso de Thalía en Matamoros, mujer sobreviviente a una explosión por acumulación de gas en el estado Tamaulipas, ha dado mucho de qué hablar desde que fue dado a conocer en redes sociales.

Fue su hermano, el periodista Salvador Martínez, quien compartió su historia y búsqueda de justicia tras sufrir 60% de quemaduras de tercer grado, así como un 90% de cicatrices, marcas de fuego en su piel y amputaciones en todos sus dedos.

Tras una investigación, las autoridades aseguraron que el estallido se debió a acumulación de gas. Específicamente, en el baño de su domicilio, el 29 de junio de 2023.

Sin embargo, en la casa de Thalía no había ese tipo de instalaciones, ya que ella contaba con un boiler y estufa eléctricos.

Junto con su familia, piden que la empresa de Gas Engie se haga responsable. Esto, luego de que se descubriera que una línea de gas natural de dicha compañía se encuentra a 60 centímetro de la banqueta, por debajo de la tierra, justo frente a su domicilio.

Según la carpeta de investigación, ésta es la única fuente de gas cercana a su casa. Además de que la empresa estaría involucrada en más incidentes en la zona.

Tras la difusión del caso en redes sociales, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que “realiza las diligencias correspondientes a efecto de determinar los posibles actos u omisiones que pudieron dar origen al siniestro denunciado”.

Mientras las investigaciones continúan, en Unotv.com pudimos platicar con Salvador, quien nos contó sobre los cuidados de su hermana y cómo se siente, luego de que se diera a conocer su historia.

Ella es Thalía, mi hermana menor y su vida cambió el día que sobrevivió una explosión de gas ☹️, pero su departamento tenía estufa y boiler ELÉCTRICOS ¿qué pasó? Esta es la historia de su caso y de su lucha va el 🧵 (Al final no darán crédito lo que le dijeron) pic.twitter.com/VgttQQHuTd

Luego de verse vulnerable, al pensar que no habría justicia, Thalía se siente más tranquila por el acompañamiento que se ha manifestado hacia ella y su situación.

“Estuve hablando con Thalía. Ella se siente completamente diferente, por un lado, la información que ha circulado le ha ayudado a liberar gran parte de los sentimientos que ha acumulado todo este tiempo, y, por otro lado, le da mucha más tranquilidad que existe este acompañamiento, porque, en todo momento, ella siempre se sintió vulnerable y que no se pudiera hacer justicia por su caso, por lo que sabíamos de cómo trabajaba la empresa”.

Al preguntarle si creía que las investigaciones tardarían más si la historia no se hubiera compartido en redes sociales, destacó que sí y agregó que es impresionante cómo avanzaron luego de que se viralizara el caso.

Sin embargo, también reconoce que encontró mucha empatía, y que el Gobierno quiere llevar todo el peso del Estado “para que este tipo de empresas no hagan lo que quieran con los mexicanos”.

Destaca esto tras una reunión con María Luisa Albores, secretaria de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como del comunicado de la ASEA.

“Ah, por supuesto. Es impresionante que no se hace nada a seis meses de la denuncia de mi hermana. Pero, a casi un año de las investigaciones de oficio no se ha hecho nada y lo más increíble es que la carpeta de investigación tiene todos los elementos para que la justicia pudiera ser muchísimo más rápida, y desgraciadamente, no ha sido así. En la reunión misma con la Semarnat y con la Asea se mostraron muy preocupados por esa situación y ya el departamento jurídico está revisando el caso”.

Salvador Martínez, periodista y hermano de Thalía.