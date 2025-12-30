GENERANDO AUDIO...

Cierra Tamaulipas año con hallazgo de restos óseos. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, cerca de Reynosa, Tamaulipas, el Colectivo “Amor por los Desaparecidos” localizó presuntos restos óseos con “exposición térmica”, casi calcinados, en una zona ubicada entre el poblado Lucio Blanco y el ejido Valadeces.

¿Qué se sabe del hallazgo en Tamaulipas?

En un video difundido, el Colectivo ofreció más detalles del hallazgo y, además, compartió fotografías de los presuntos restos.

“En la búsqueda positiva de hoy se localizan las siguientes prendas, pero no sabemos si están asociadas con el hecho delictivo, ya que están a unos 100 o 200 metros del lugar del hallazgo”.

“De igual manera, es importante compartirles las prendas: esta es una playera tipo polo, con rayas verdes con blanco. (Encontramos) una playera azul, deslavada, dice ‘Comit 03’; tampoco se le aprecia la talla por lo deteriorado. Calcetines grises con negro. Este era un pantalón, pero ya es puro hilo, talla 29/32. Un bóxer de color celeste con blanco. Una camisa simple, blanca, unitalla. Una mochila de un hospital. Estas son las prendas que se localizan en el sitio del hallazgo, pero no sabemos si corresponden al hallazgo, ya que están lejos del lugar”.

En el lugar se localizaron los restos óseos, además de una hebilla, una imagen de un águila de metal y un objeto balístico, informó el Colectivo “Amor por los Desaparecidos”.

Por lo anterior, se informó a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para realizar los trabajos correspondientes.

Tamaulipas es una de las entidades en donde, con frecuencia, los colectivos reportan hallazgos de restos óseos; sin embargo, la autoridad sigue sin resolver muchas de las desapariciones en la entidad.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.