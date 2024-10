“Dijeron que iban a traer un dron para buscarme”: diputado de Tamaulipas narra cómo escapó de ataque en su rancho

Vicente Verástegui, diputado local de Tamaulipas, relató cómo fue atacado en su rancho la semana pasada.

En entrevista para Grupo Fórmula, en el programa Ciro por la Mañana, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) mencionó que corrió por el sembradío para escapar.

“Andaba en short y tenis. Me fui corriendo por las parcelas para que no me encontraran. Me detenía para escuchar por donde ellos se movían. Me seguí hasta que empezó a oscurecer. Cuando iba a brincar una brecha que se llama La Legua llegó otra camioneta con unos hombres atrás. Esperé a que entraran al rancho. Brinqué a otro rancho que se llama El Polvorín y llegué a un cañaveral”.