GENERANDO AUDIO...

Americo Villareal. Foto Cuartoscuro

Con motivo de la Navidad, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, dirigió un mensaje a la población en el que destacó valores como la solidaridad, la empatía y el humanismo, e hizo un llamado a seguir avanzando en paz, unidad y esperanza.

Mensaje navideño del gobernador de Tamaulipas

Durante su mensaje, el mandatario estatal señaló que la Navidad es un momento para pensar en el bienestar y la alegría de los demás, en especial de quienes más lo necesitan, y subrayó la importancia del cuidado y el encuentro familiar en estas fechas.

Llamado a fortalecer la familia y la solidaridad

Al desear una feliz Navidad, el gobernador expresó sus buenos deseos a nombre de su esposa, María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, y de su familia. Indicó que estas fechas invitan a la reflexión, a fortalecer los lazos familiares y a mantener los valores que identifican a Tamaulipas.

Invitación a seguir avanzando en unidad

Finalmente, Américo Villarreal Anaya exhortó a las y los tamaulipecos a continuar con trabajo honesto y vocación de servicio, con el objetivo de construir un mejor Tamaulipas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.