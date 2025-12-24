Gobernador de Tamaulipas llama a seguir avanzando con esperanza y unidad

| 17:41 | Victor Gutierrez | Uno TV
Americo Villareal. Foto Cuartoscuro
Americo Villareal. Foto Cuartoscuro

Con motivo de la Navidad, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, dirigió un mensaje a la población en el que destacó valores como la solidaridad, la empatía y el humanismo, e hizo un llamado a seguir avanzando en paz, unidad y esperanza.

Mensaje navideño del gobernador de Tamaulipas

Durante su mensaje, el mandatario estatal señaló que la Navidad es un momento para pensar en el bienestar y la alegría de los demás, en especial de quienes más lo necesitan, y subrayó la importancia del cuidado y el encuentro familiar en estas fechas.

Llamado a fortalecer la familia y la solidaridad

Al desear una feliz Navidad, el gobernador expresó sus buenos deseos a nombre de su esposa, María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, y de su familia. Indicó que estas fechas invitan a la reflexión, a fortalecer los lazos familiares y a mantener los valores que identifican a Tamaulipas.

Invitación a seguir avanzando en unidad

Finalmente, Américo Villarreal Anaya exhortó a las y los tamaulipecos a continuar con trabajo honesto y vocación de servicio, con el objetivo de construir un mejor Tamaulipas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Miles de paisanos regresan a México en caravana histórica

Tamaulipas

Miles de paisanos regresan a México en caravana histórica

Abandonan a adulta mayor en silla de ruedas en Matamoros; buscan a sus familiares

Tamaulipas

Abandonan a adulta mayor en silla de ruedas en Matamoros; buscan a sus familiares

Tamaulipas acelera su músculo industrial con arranque de Clúster Automotriz

Tamaulipas

Tamaulipas acelera su músculo industrial con arranque de Clúster Automotriz

Así es la monumental estatua de la Virgen de la Misericordia en Tamaulipas, con 32 metros de altura

Tamaulipas

Así es la monumental estatua de la Virgen de la Misericordia en Tamaulipas, con 32 metros de altura

Etiquetas: