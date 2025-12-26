GENERANDO AUDIO...

Baile sonidero en Huamantla termina en enfrentamiento. Foto: Cuartoscuro

Un operativo policial se suscitó este miércoles, para cancelar un baile sonidero organizado por habitantes del Pueblo de Jesús, en Huamantla, Tlaxcala, lo que terminó en un enfrentamiento entre pobladores y policías municipales.

Cancelación de baile sonidero en Huamantla

Un tráiler que circulaba sobre la vía pública trasladaba el equipo de sonido con destino al Pueblo de Jesús, donde se realizaría el baile sonidero como parte de las celebraciones de Navidad. La Policía Municipal acudió al sitio para resguardar la unidad de carga y proceder a la cancelación del evento, debido a que no contaba con los permisos oficiales.

Enfrentamiento entre pobladores y policías municipales

La presencia de los policías municipales generó inconformidad entre habitantes, quienes reaccionaron arrojando piedras contra el personal de seguridad para impedir la cancelación del baile sonidero. El intercambio derivó en un enfrentamiento en la vía pública. Durante el incidente, pobladores señalaron que los elementos de seguridad habrían utilizado armas de fuego para dispersar a quienes se oponían al operativo.

Autoridades responden por operativo

Ante los señalamientos, la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal (DSPyT) de Huamantla indicó que el baile sonidero no podía realizarse al carecer de autorización oficial.

