Alpinistas indios llegaron al Pico de Orizaba. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un equipo de alpinistas provenientes de la India logró alcanzar con éxito la cima del Pico de Orizaba, la montaña más alta de México y el volcán más alto de América del Norte, durante el mes de diciembre de 2025, de acuerdo con reportes difundidos recientemente en redes sociales.

La expedición fue encabezada por el escalador de gran altitud Narendra Kumar, quien lideró al grupo durante el ascenso a esta montaña ubicada entre los estados de Veracruz y Puebla, cuya altura alcanza los 5 mil 636 metros sobre el nivel del mar.

El ascenso se realizó en plena temporada invernal, lo que representó un reto adicional para los integrantes del equipo debido a las bajas temperaturas, las condiciones climáticas adversas y la dificultad técnica que caracteriza al Glaciar Jamapa, una de las rutas más exigentes para quienes buscan llegar a la cumbre del volcán Citlaltépetl, nombre náhuatl del Pico de Orizaba.

Ascenso bajo condiciones invernales

Durante la expedición, los alpinistas enfrentaron frío extremo, terreno cubierto de hielo y nieve, así como una disminución considerable de oxígeno conforme avanzaban en altitud. Estas condiciones obligaron al equipo a mantener una estrategia de ascenso cuidadosa, con el objetivo de garantizar la seguridad de todos sus integrantes.

Importancia del Pico de Orizaba en el alpinismo

El Pico de Orizaba es considerado uno de los principales destinos para el alpinismo en México y América del Norte, debido a su altura y a las condiciones técnicas que presenta, especialmente durante los meses de invierno. Cada año, montañistas nacionales y extranjeros intentan alcanzar su cumbre, aunque no todos logran completar el ascenso.

La ruta del Glaciar Jamapa es una de las más utilizadas, pero también una de las más complejas, ya que requiere experiencia en progresión sobre hielo, uso de equipo especializado y resistencia física para enfrentar las condiciones propias de la alta montaña.

Difusión del logro en redes sociales

El logro del equipo indio fue dado a conocer a través de publicaciones en redes sociales, donde se destacó la preparación del grupo, la coordinación durante el ascenso y la culminación exitosa de la expedición. Hasta el momento, no se han reportado incidentes durante la actividad.

El ascenso del equipo de alpinistas de la India se suma a las expediciones internacionales que han alcanzado la cima del Pico de Orizaba, una montaña considerada emblemática dentro del alpinismo por su altura, ubicación y condiciones naturales.

