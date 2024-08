Embistió al agresor: detienen a exparticipante de “Exatlón” tras salvar a mujer de presunto violador

Irving Acosta, exparticipante del programa de televisión “Exatlón”, terminó detenido por la policía del municipio de Boca del Río, Veracruz, después de que habría embestido a un presunto agresor que intentó abusar de una mujer mientras caminaba por las calles de la colonia Las Vegas.

Medios locales reportaron que, durante la mañana de este jueves 15 de agosto, la víctima iba caminando por la calle de Río Támesis cuando un sujeto a bordo de una motocicleta la interceptó.

Al estar abusando de ella, Irving Acosta, quien también es deportista, vio lo ocurrido y abordó su camioneta para posteriormente ir sobre el agresor e impactarlo contra la cortina de un local ubicado en el cruce de las calles Río Támesis y Río Ganges, en la colonia Las Vegas, en el municipio de Boca del Río.

Al lugar llegaron elementos de la Policía municipal y de la Secretaría de Marina (Semar) y detuvieron al exparticipante de Exatlón, quien terminó arriba de una patrulla.

Ante la situación, los vecinos mostraron su inconformidad. Señalaron que el joven es quien auxilió a la mujer. El sospechoso fue trasladado en una ambulancia al quedar lesionado tras ser embestido por la camioneta.

Al respecto, el colectivo Las brujas del mar destacó que el agresor lleva más de un año atacando a mujeres en la zona.

Relataron que Irving Acosta iba saliendo hacia su trabajo cuando vio al violador jaloneando a una mujer hacia un lote baldío con sus genitales expuestos.

“Evitó que se la llevara y trató de que no huyera, por esto fue detenido por la Marina y la Policía Estatal”.

Por lo cual, el colectivo exigió la liberación del joven deportista y no levantar cargos en su contra, ya que las autoridades tienen al presunto violador de Las Vegas en un hospital, “que por fin la justicia haga lo propio y pague por sus múltiples delitos”.

“Basta de impunidad y basta de castigar a ciudadanos de bien, este joven salvó a una mujer de, por lo menos, una violación, no fue indiferente al ver a una mujer en peligro y actuó, no merece estar detenido como si él fuera el criminal. Esto no estaría pasando si las autoridades hubieran detenido al violador desde la primera denuncia. ¡Defendamos a Irving!”.

Las brujas del mar.