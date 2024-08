SCJN valida reforma que incrementó a 12 días las vacaciones de trabajadores 

El incremento vacacional de 12 días anuales es constitucional, no viola los contratos de trabajo y no desconoce derechos adquiridos, determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

¿Qué dijo la SCJN sobre la reforma a LFT que aumentó los días de vacaciones?

Al resolver el Amparo en revisión 990/2023, presentado por una empresa del ramo de la construcción, los ministros determinaron que la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), publicada el 27 de diciembre de 2022, tiene como finalidad avanzar en la protección del derecho al descanso de las personas trabajadoras.

El Alto Tribunal determinó que los 12 días de descanso para los trabajadores, que cuenten con un año de servicio, no viola el principio de irretroactividad de la ley, porque no se desconoce algún derecho adquirido, pues la parte patronal no tiene derecho a que el periodo de vacaciones pactado en un contrato de trabajo permanezca inamovible, ya que los contratos están sujetos a revisión.

Los juzgadores consideraron que la progresividad de la medida busca generar mejores condiciones para la salud de los trabajadores, a través de la recreación, la cultura, así como fomentar la convivencia familiar.