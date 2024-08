Liberan a Irving Acosta, atleta que defendió a mujer de agresión sexual en Veracruz; aquí su historia

Foto: Getty Images / Ilustrativa

Irving Acosta, el atleta mexicano de BMX y Exatlón que defendió a una mujer de una agresión sexual embistiendo con su camioneta al presunto violador, quedó libre.

Después de pasar dos días bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, por el presunto delito de lesiones, autoridades decidieron liberarlo este sábado.

¿Qué se sabe de Irving Acosta, quien salvó a mujer de agresión sexual?

Irving Acosta Reyes fue detenido el jueves, después de que atropellara a un motociclista que huía tras haber intentado abusar sexualmente de una mujer.

Los hechos ocurrieron en la Unidad Habitacional Infonavit Las Vegas, en Veracruz, donde el hoy detenido, identificado como Raúl “N” intentó abusar de una mujer.

Al percatarse de la situación, Irving Acosta atropelló al motociclista mientras intentaba darse a la fuga. En redes, su detención generó indignación entre quienes destacaron el accionar del atleta.

“¡Libertad para Irving Acosta! ¡Defender mujeres no es delito!”, fueron parte de los comentarios que se leyeron en la red social “X”.

De acuerdo con la cuenta @brujasdelmar, Irving, quien es bicampeón nacional de BMX, salvó a la mujer de ser violada en el fraccionamiento citado por el agresor, quien “lleva más de un año atacando a mujeres en la zona”.

“Iba saliendo hacia su trabajo cuando vio al violador jaloneando a una mujer hacia un lote baldío con sus genitales expuestos, evitó que se la llevara y trató de que no huyera, por esto fue detenido por la Marina y la Policía Estatal”, destacó el mensaje.

De acuerdo con información de medios locales, Irving continúa en un proceso legal pero ahora como testigo de la agresión sexual.

A su salida de las instalaciones de la Fiscalía de Veracruz, en declaraciones a la prensa, Irving hizo un llamado a la ciudadanía a prestar auxilio cuando personas se encuentren en riesgo.

“Ojalá y sea un escarmiento, que sepan las chicas que no están solas, que habemos varones, que somos firmes, correctos y que tratamos de hacer el bien. No están solas… Yo tuve una exnovia que pasó por la misma situación, entonces cuando yo vi a esta señora en problemas me recordó eso”, expresó.

Mientras tanto, la Fiscalía General de Veracruz abrió una carpeta de investigación contra Raúl “N” por el presunto delito de violación en contra de una mujer.