Rocío Nahle se pronuncia sobre parquímetros en Coatepec, Veracruz

Nahle pide al alcalde de Coatepec frenar parquímetros digitales. Foto: Cuartoscuro

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, manifestó su rechazo a la instalación de parquímetros digitales en Coatepec, al señalar que este tipo de medidas no deben representar una carga económica para la población, especialmente en un municipio con la denominación de Pueblo Mágico.

Rocío Nahle cuestiona impacto de parquímetros digitales

La mandataria estatal pidió al alcalde electo, Jorge Ignacio Luna, revisar o revertir el programa aprobado por la administración municipal saliente antes de que entre en operación. Indicó que Coatepec cuenta con alternativas para organizar su movilidad urbana sin recurrir al cobro por estacionamiento, y llamó a evaluar el proyecto de parquímetros digitales.

Operativo municipal previo a la instalación de parquímetros

El posicionamiento de la gobernadora se dio tras el operativo realizado este lunes en el centro de Coatepec, donde el Ayuntamiento llevó a cabo el desalojo de comerciantes ambulantes como parte de las acciones previas a la puesta en marcha del sistema de parquímetros digitales.

Pueblo Mágico y vocación turística, factores a considerar

Rocío Nahle consideró que la decisión del Cabildo actual no es adecuada para un municipio con vocación turística y con la denominación de Pueblo Mágico.

