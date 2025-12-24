Es oficial: sube tarifa de transporte en Mérida desde hoy

GENERANDO AUDIO...

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) informó la actualización de las tarifas del transporte colectivo de camionetas urbanas y suburbanas en Mérida, luego de cinco meses de mesas de diálogo y la revisión de la documentación técnica presentada por los concesionarios del servicio.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido el 23 de diciembre de 2025, la tarifa general será de 10 pesos, mientras que la tarifa social para estudiantes y personas adultas mayores se mantendrá en 5 pesos. En tanto, las personas con discapacidad continuarán recibiendo el servicio de manera gratuita, como parte de una política de inclusión y apoyo a los sectores más vulnerables.

La dependencia señaló que el ajuste tarifario se realizó tras verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y operativos del servicio, con el objetivo de garantizar su funcionamiento y sostenibilidad.

Las nuevas tarifas entrarán en vigor a partir de este miércoles 24 de diciembre de 2025, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar previsiones al utilizar el transporte público en la capital yucateca.

Para mayor información, la Agencia de Transporte de Yucatán puso a disposición sus redes sociales oficiales.