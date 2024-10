Las mujeres de la Base Radial “Evita” se han convertido en el “faro” para pescadores que desde el puerto de Progreso, en Yucatán, se lanzan al mar.

Fueron también el único contacto que tuvieron los pescadores de los barcos Neldy, El Halcón y Peyusca 11 y 12, que el huracán Milton extravió y que al final dejó siete pescadores extraviados y uno fallecido.

“Desde que se dio el aviso, nos reportaron a varias lanchas que no llegaban. Como pudimos dimos el aviso, puesto que las lanchas no cuentan con las radios que es nuestro medio de comunicación, sin embargo, unas lanchas que ya estaban viniendo en camino se acercaron a los barcos para reportarlos y ya de último momento nos dijeron que no llegaban a puerto el Neldy, el Halcón y la Peyucsa 11 y 12, y ya de último momento entraron y las otras lanchas ya sabemos qué pasó con ellas”.

Karime Gamboa / Integrante de base radial “Evita”.