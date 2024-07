Resguardan a caballo maltratado por calesero en Mérida

Una acción de maltrato animal en contra de un caballo que tiraba una calesa, ha indignado a los habitantes de Mérida y asociaciones que insisten en que termine esta actividad turística.

“Si, muestra un maltrato animal y una crueldad animal porque él le pega al caballo en la cara, le pega cerca del ojo y quien sabe que hubiera pasado si le hubiese lastimado el ojo. El caballo se duele pues levanta la cara, entonces, que pasa si por la desesperación el caballo patea a la persona, iba acabar en algo terrible. Pienso que deben recibir cursos de como manejar a sus animales” Rául Argáez | Red animal



Pero además de la sociedad, La Unión de Conductores y Pequeños Propietarios de Carruajes en Yucatán tampoco está de acuerdo con el maltrato.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Asegura que desde hace más de una década se capacitan para poder mantener a los equinos en las mejores condiciones.



Defienden que se les mantiene frescos, bien alimentados y que médicos veterinarios se encargan de revisarlos de manera periódica.



El maltrato que circuló en redes sociales derivó en la expulsión de su agremiado, porque no se tolerará acto alguno de violencia animal.

“Nosotros como agrupación nos sentimos muy apenados con los hechos ocurridos el día sábado, es un hecho lamentable y no podemos permitir este tipo de acciones, porque aquí claramente se ve que es un maltrato, hay golpes. Tomamos la determinación de sancionar a este socio con su baja definitiva” Eduardo Echeverría | Srio Gral Unión de conductores y propietarios de carruajes Yuctán

En julio de 2022, el Ayuntamiento de Mérida presentó seis calesas eléctricas en Mérida como parte de un proyecto que buscaba sustituir poco a poco a las tradicionales , pero éste no prosperó.

“Mira, desde el principio no se iba a eliminar el carruaje tradicional, no se iba a eliminar, se habló de otra opción para el turista, algunos de nosotros, como 6 personas tomamos el carruaje eléctrico, no tengo idea si el ayuntamiento de Mérida piense meter más pero ya es un tema directamente con el Ayuntamiento, nosotros no estamos peleado con la modernidad ni con la nueva época, nosotros estamos accesibles a cualquier cambio que haya” Eduardo Echeverría | Srio Gral Unión de conductores y propietarios de carruajes Yuctán





El Ayuntamiento de Mérida, a través de la Unidad de Protección Animal de la Dirección de la Policía Municipal, tomó el caso y mantiene al caballo bajo resguardo.