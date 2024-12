Vecinos del municipio de Umán tomaron por varios minutos las oficinas del Infonavit en Yucatán, pues denuncian incumplimiento de la institución.

Protestaron por afectaciones en las viviendas que adquirieron y siguen pagando, a pesar de que los hogares no cuentan con instalaciones de luz eléctrica ni agua potable.

Los fraccionamientos afectados son:

“A mí no me han entregado la casa, yo he estado viniendo desde hace 2 años y medio. El crédito alcanzó casi 468 mil pesos, más 90 mil pesos de intereses el año en curso. He venido a reportar mis quejas y mi situación. Prácticamente, mi fraccionamiento y mi vivienda están abandonadas, pero no me dan ninguna respuesta”.

José Cauich, afectado