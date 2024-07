Yucatecos buscan coronarse en Pok ta Pok juvenil

En las canchas de la comunidad de San Pedro Chimay en Mérida, el equipo mexicano de Pok Ta Pok, se alista para refrendar su corona en el próximo mundial.



Son los actuales campeones del mundo en el Juego de Pelota Maya y buscan lograr la victoria en noviembre, en el próximo mundial que se celebrará en El Salvador.



Este fin de semana se enfrentaron en juegos amistosos contra sus homólogos de Belice y El Salvador.

Lo que nosotros buscamos es que esto sea Patrimonio Cultural aquí en México que muchos jóvenes lo practiquen y que no se olvide, que no sientan vergüenza de sus raíces, que lo disfruten. Ángel Be



Es uno de los deportes por equipo más antiguos.

En la cancha pueden jugar equipos de dos y hasta 5 jugadores cada uno.



La pelota de caucho, pesa entre tres y cinco kilos.



Durante el juego, no se pueden meter las manos, pues se trata de llevar la pelota al lado contrario o cruzarlo por este aro sólo ayudados por la cadera.



Al principio es difícil, es muy dificil cuando empezamos eran cinco de mi puesto, sólo cinco, cuando empezamos era duro y no sabíamos, pero también sufres dolor en esto, pero te vas acostumbrando. Luis Cahuí



El campo de juego más grande y conocido se encuentra en Chichén Itzá.



Mide más de 170 metros de largo por 70 de ancho.



En Yucatán, recién se inauguró la primera cancha oficial de Pok Ta Pok, en la comisaría de Flamboyanes en el municipio de Progreso.



Este deporte ancestral de más de 2,500 años, comenzó a rescatarse hace apenas una década.



Fue hasta 2015 el cuando se logró disputar, la primera Copa del Mundo del Juego de Pelota.



México buscará el bicampeonato, regresar a casa con la corona tras enfrentarse a equipos de Belice, Guatemala, El Salvador, Panamá y Estados Unidos.