Denuncian corrupción entre policías y empresas de grúas en Zacatecas

En Zacatecas, a pesar de los operativos por parte de autoridades, persiste el robo de vehículo que va más allá: la colusión de policías con operadores de grúas.

Erik Zamarrón fue una de las múltiples víctimas que experimentó la impotencia de salir a la calle y no encontrar su camioneta donde la había estacionado.

“El 29 de octubre, prácticamente en la madrugada, se llevaron mi camioneta, la verdad no supe, no tuve conocimiento de nada, sino hasta las siete de la mañana que salí a llevar a mis niños a la escuela, me doy cuenta de que no estaba mi camioneta”, contó Erik Zamarrón, víctima de robo.

A los ocho días del robo, policías estatales encontraron la camioneta abandonada en un predio y la trasladaron a un corralón de la Fiscalía, donde Erik pudo recuperarla; luego de dos meses la envió a un taller mecánico porque no encendía.

Ahí comenzó el calvario.

Otro grupo de policías, quienes se trasladaban en la patrulla 103 de la METROPOL, llegó directamente por su camioneta que aún tenía reporte de robo y se la llevaron, sin embargo, no la trasladaron a un corralón oficial, sino a un depósito particular de grúas.

“Fiscalía me la entregó y todo bien (…) el dueño del taller es un amigo mío, su esposa es abogada y ellos fueron los que me hablaron y me dijeron, oye se quieren llevar tu camioneta, entonces como yo tenía todos los documentos por parte de Fiscalía, subí rápido al taller y se los mostré, pero, pues la verdad hubo prepotencia de los policías… Era una patrulla de la METROPOL, donde me doy cuenta de que andaban los de la FRIZ (Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas)”, señaló Erik.

Una vez que Erik volvió a realizar el trámite para recuperar por segunda ocasión su camioneta, fue notificado que debía más de siete mil pesos por el traslado y cinco días de resguardo.

“Ayer que me la liberan, aquí en Fiscalía, paso a grúas Márquez, bueno, yo no sabía que estaba en grúas Márquez, porque se supone que Fiscalía tiene su propio corralón, como en la primera vez que me la robaron, ahí estaba resguardada, y esta vez me encuentro con que la tenían en grúas Márquez, no sé por qué o cuáles sean sus movimientos, entonces ayer que voy a recogerla, me van diciendo son $7,350 hasta el día de ayer, entonces digo, ¿pues yo por qué tengo que pagar algo, cuando yo no hice ningún mal?”.

Erik Zamarrón / Víctima de robo de vehículo y corrupción.

Caso de corrupción no es el primero en Zacatecas

La corrupción entre policías y empresas de grúas en Zacatecas es una queja constante de la población, pero no llega a la denuncia formal por temor a represalias.

Erik decidió publicar su caso en las redes sociales, donde se hizo viral y se encontró que varias víctimas por robo han tenido experiencias similares, por lo que decidió acudir a la Fiscalía, donde fue apoyado y resolvió su caso.

“Yo creo que hay todavía mucha corrupción afuera, muchas cosas mal afuera, pero que no se suben o no llegan directamente a las instancias que te atienden, de verdad, superbién, como los licenciados conmigo”, abundó Erik.

La Fiscalía inició una investigación contra los policías y la empresa de grúas involucrados en el traslado irregular; con esta denuncia, Erik pudo recuperar su camioneta sin pagar la cantidad que le exigían en el corralón.

Las autoridades pidieron a la población afectada por conductas similares, interponer la denuncia correspondiente para brindarles solución e investigar a los uniformados que realicen acciones fuera de la ley.