Familias no siempre reportan desapariciones en Zacatecas

Juan Carlos Arellano, por fin descansa en un panteón y su familia tiene dónde llorarle, él fue víctima de desaparición forzada en Zacatecas.

“Si, gracias a Dios, ayer me lo entregaron”. Rubén Cárdenas | Familia de víctima de desaparición forzada



El 8 de mayo del 2018 Juan Carlos salió a trabajar pero no volvió a casa.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

“Desapareció nomás, junto con otro amigo. Hace 6 años… era chofer, era chofer de la ruta 14” Rubén Cárdenas | Familia de víctima de desaparición forzada



A diferencia de otro caso, donde a Victoria De la Cruz no le avisaron que ya habían localizado a su hijo Alejandro, a los familiares de Juan Carlos tuvieron que buscarlos varias veces para indicarles que su familiar estaba bajo su resguardo.



Y es que el chofer desapareció junto con otro compañero, cuya familia si lo buscó.



Fue gracias a eso que dieron con la familia de Juan Carlos.

“Pues fueron los de la Fiscalía a buscarme a mi casa, más bien preguntaron por mi hermano, y ya pues les dije que… ya ellos me comentaron que estaba en el SEMEFO y que si podía ir a identificarlo”. Rubén Cárdenas | Familia de víctima de desaparición forzada



Mientras las madres buscadoras no cesan en su lucha, también existen casos como el de Juan Carlos, donde sus familiares los olvidan, otros, no presentan las denuncias.

“Si nos comentan que por miedo, por amenaza o por desconocimiento no levantan un reporte o una ficha de búsqueda de sus desaparecidos” Guillermina Camacho | Vocera de colectivos de madres buscadoras en Zacatecas



Desde la Fiscalía se recordó a la población la importancia de avisar a las autoridades sobre los casos de personas no localizadas.

“Ante este tipo de situaciones, lo que solicitamos es tener una fotografía, la más reciente que nos pudieran proporcionar, es importante las características fisonómicas que tenga la persona, tatuajes, cicatrices, perforaciones, incluso la vestimenta, u objetos personales”. Cristian Paul | Fiscal de Zacatecas



Las autoridades han firmado convenios con varios panteones, para asignarles espacio a las familias de escasos recursos y que los desaparecidos localizados sin vida, no queden en el olvido