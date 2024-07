Rescate dramático en Malpaso: localizan a 7 de 8 personas secuestradas; el operativo continúa en Zacatecas

En Zacatecas, un importante despliegue militar y policiaco se mantiene este jueves en el municipio de Villanueva, luego de que ayer se reportó la privación ilegal de ocho personas en la comunidad de Malpaso.

La Fiscalía del Estado implementó el protocolo de búsqueda luego de la recepción de una llamada al sistema telefónico de atención a emergencias 911, de una persona que refería la agresión, pero de manera inicial no existía una denuncia formal por este hecho.

En coordinación con la Fuerza de Reacción Inmediata de la Policía Estatal Preventiva, el Ejército y Guardia Nacional comenzaron a realizarse recorridos en la zona. Esto permitió ubicar en un primer momento a una de las personas que había sido agredida. Aparentemente, logró escapar de sus captores, lo que permitió obtener información sobre la ruta que habrían tomado.

Las autoridades efectuaron varios operativos entre los que se incluyeron cateos a domicilios. Así, se logró ubicar, abandonadas, a otras seis víctimas.

Sin embargo, una persona sigue sin ser localizada, por lo que el operativo terrestre y aéreo continúa, mientras se brinda atención a las personas rescatadas, de las que se espera obtener más información con sus declaraciones, que permita ubicar a los agresores.

A pesar del rescate de la mayoría de las personas agredidas, el temor es latente entre los habitantes de la comunidad rural, que se ubica a un costado de una comandancia militar y policiaca, sobre la carretera federal 54.

“Pues se siente triste que Malpaso no tenga una seguridad, que uno ya no se pueda sentir seguro al salir, que uno ya no pueda estar ni en su propia casa por miedo de que van a entrar y nos van a hacer algo”.

Señala uno de los habitantes de Malpaso y testigo de los hechos.