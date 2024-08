Hellmann’s lanza perfume con olor a mayonesa. Foto: Chat GPT

En Unotv.com te contaremos sobre el perfume con olor a mayonesa que lanzó la marca Hellmann’s y que promete ser un hit para los amantes del condimento.

Después de que te presentamos el perfume con olor a Coca Cola, ya todo puede suceder y es que se ha viralizado una fragancia que huele a mayonesa.

La marca Hellmann’s es mundialmente conocida por su mayonesa y ahora deberá entrar a la industria de la belleza con un perfume que huele a este producto que queda bien en los sándwiches.

La fragancia se llama Will Levis No. 8 y ha sido creada en colaboración con el exmariscal de campo de la Universidad de Kentucky, Will Levis, quien es un conocido aficionado a este condimento.

Ver más

Esta incursión al mundo de las fragancias se presenta como una novedad, siendo el primer “parfum de mayonesa” del mundo.

Esta fragancia se promociona como una opción para los verdaderos fanáticos de la mayonesa y del futbol americano.

En un comunicado de prensa se describió el producto como un aroma que ofrece “un aura de grandeza”, que fue diseñado para que los aficionados se sientan “listos para el día del juego”.

Will Levis habló del lanzamiento y expresó que este perfume es un “sueño hecho realidad”, destacando que ha consumido mayonesa en todas sus formas posibles y ahora podrá oler a ella.

Ver más

De acuerdo con el comunicado, la nueva fragancia quiere capturar el “aroma distintivo de la grandeza”, ofreciendo una experiencia olfativa que va más allá de lo convencional.

¿A qué huele el perfume de Hellmann’s?

El perfume de Hellmann’s con olor a mayonesa contiene un olor al condimento que es una mezcla de aromas agrios almizcle, vainilla y matices de café. Esta combinación busca replicar la complejidad del sabor y el aroma de la mayonesa, pero en un formato adecuado para usarse como fragancia.

El lanzamiento de la fragancia ha generado interés entre los fanáticos del jugador y en general del condimento y las primeras unidades del perfume se ofrecieron en 8 dólares, es decir 150 pesos mexicanos, y se agotaron rápidamente.

El éxito de este perfume ha llevado a la empresa a anunciar que se repondrán las existencias con nuevas unidades disponibles para su compra.