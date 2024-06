Top de los mejores perfumes de Ariana Grande; te decimos a qué huelen

Foto: Getty Images

¿Sabes cuáles son los perfumes de Ariana Grande? Este 26 de junio del 2024 la cantante estadounidense cumple 31 años, por lo que nos pareció apropiado hablar de uno de sus mayores aciertos en el mundo de los negocios: las fragancias.

Si, además de sus rolas, amas oler rico, puede que esta información te interese, pues en Unotv.com te hablaremos de sus productos, cuáles son los más populares y a qué huelen.

Se cotizan en más de mil 500 pesos mexicanos. Foto: Getty Images

Fue en septiembre del año 2015 cuando la intérprete de “Side to side” lanzó su primera fragancia, y su éxito fue tanto que, desde entonces, no ha parado de producir nuevas esencias. Los perfumes de Ariana Grande son:

Ari, el cual se define como un aroma dulce y sensual con notas de grosella negra, pera y vainilla

Sweet Like Candy, que es dulce y afrutado; contiene notas de bergamota, fruta del dragón y vainilla

Cloud, que también se caracteriza por su esencia dulce y afrutada con notas de lavanda, pera y vainilla. Ganó el premio “Mejor fragancia femenina” en los Fragrance Foundation Awards de 2019

Thank U Next, de carácter floral, con notas de pera, coco y macarrones

Mod Blush, que es floral y alegre con notas de mandarina, peonía y almizcle

Mod Vanilla, de escencia dulce y cremosa, con notas de crema de vainilla, orquídea y almizcle

R.E.M., que es un aroma floral y frutal con notas de pera, lavanda y almizcle

Entre los perfumes de Ariana Grande, los de mayores éxitos de venta han sido Sweet Like Candy, Cloud y Thank U Next, en los cuales predominan los aromas dulces. El costo de estas fragancias oscila entre los 800 y los 2 mil 500 pesos mexicanos, dependiendo el establecimiento en el que los adquieras.