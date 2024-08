Sha’Carri Richardson medallista de plata en los 100 metros, impacta con sus largas y decoradas uñas 

En Unotv.com te contaremos sobre la medallista en 100 metros. Sha’Carri Richardson, que impacta con sus largas y decoradas uñas, checa los detalles.

Sha’Carri Richardson a sus 24 años se ha convertido en una de las figuras más destacadas del atletismo mundial, logró una medalla de plata en los 100 metros en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Pero si en algo destaca la corredora además de en su velocidad, es por sus uñas decoradas con diseños extravagantes y peinados vistosos que cambia de manera constante.

Una de las características que distinguen a Richardson son sus largas y coloridas uñas que aunque parecen que no son nada prácticas especialmente porque es una atleta de alto rendimiento al ser la segunda mujer más rápida del mundo, la estadounidense ha dejado en claro que se siente segura y empoderada con uñas decoradas hasta el extremo.

Sus diseños acrílicos incluyen a menudo detalles como piedras brillantes o accesorios que cuelgan y son de más de 10 centímetros de largo y que reflejan su estado de ánimo. “Mi abuela, mi tía y mi madre influyen mucho en cómo me presento al mundo”, comentó Richardson en una plática con Elle antes de que comenzara la justa.

Las personas de su familia además de enseñarle cómo cuidar sus uñas, la ayudaron a valorar la apariencia de su cabello y más aspectos de la belleza femenina.

Por si fuera poco, Sha’Carri ha mencionado que se ha inspirado en Florence Flo-Jo Griffith Joyner, una leyenda del atletismo que también era conocida por sus uñas largas.

“Flo-Jo llegaba a la pista y sabía que iba a dominar. Siempre me gustó eso. Sí la increíble Flo-Jo tenía uñas largas, no había excusa para que yo no las tuviera”,

dijo.