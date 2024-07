Juegos Olímpicos de París 2024 recurrirán a granjas locales para apoyar el medio ambiente con frutas orgánicas y libres de pesticidas

El comité organizador de los Juegos Olímpicos de París 2024 se ha comprometido a organizar unas competencias respetuosas con el medio ambiente de todo el mundo, y ese compromiso se extiende a la comida que se les sirve a los atletas.

Pequeñas granjas ubicadas cerca de la capital están sirviendo como socios de suministro de alimentos para el evento de verano, proporcionando frutas orgánicas y libres de pesticidas; esto al mismo tiempo de que se reducen los kilómetros que recorrerían los suministros tradicionalmente.

“En Fruits Rouges estamos muy orgullosos de ser socios de los Juegos Olímpicos de París 2024, de poder abastecer a los atletas y ofrecerles productos locales de calidad. Me he adaptado a las frutas que piden y he modificado mi cosecha con bayas más o menos maduras, el tamaño de la fruta; esto para adaptarme a lo que pedía el socio”

Louis De Bussy, productor de frambuesas