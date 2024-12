Día del Cupcake: conoce la historia de este mini pastel ícono de la cultura pop

Todo sobre el Día del Cupcake. Foto: Getty Images

En el Día del Cupcake te contaremos la historia del mini pastel que se volvió un ícono de la cultura pop, mira los detalles en unotv.com.

Los cupcakes tienen su día internacional y por eso te contaremos algunos detalles y curiosidades sobre este postre que además de ser delicioso, es práctico y con muchas variantes.

La primera receta del cupcake data de 1796, específicamente en el recetario American Cookery de Amelia Simmons, el primer libro escrito por una estadounidense que se enfocaba en la cocina de Estados Unidos.

Aunque en ese entonces no se denominaba como cupcake, sino “tartaleta que se cocina en pequeñas tazas”, y la imagen que acompaña la receta coincidía con la que actualmente se conoce a este icónico postre.

Es un pequeño bizcocho redondo parecido a una magdalena con una cubierta colorida y cremosa.

Uno de los orígenes del nombre señalan que se debe a cómo se medían los ingredientes, es decir en tazas (cup, en inglés).

Fue hasta 1828 que el término cupcake fue recogido por primera vez en un recetario de Eliza Leslie, Seventy-five recipes for Pastry, Cakes, and Sweetmeats, publicado en 1828. Esta persona fue destacada en la cocina victoriana-americana y que popularizó la receta de este dulce, algo revolucionario para la época.

Al medir los ingredientes en tazas lograba ahorrar tiempo, además de hacer más fácil la elaboración. Su comercialización y próspera popularidad se debió al uso del frosting, glaseado cremoso que está hecho de azúcar y que cubre el pastel, es un recurso para crear confecciones más creativas y ambiciosas del mundo de la pastelería.

El atractivo de los cupcakes es su cubierta elaborada, colorida y decorada con detalles que hacen que no quieras comerlos de lo lindo, además de que ha estado presente en algunos programas de la cultura popular como Sex and the City.

La protagonista de la serie, Carrie Bradshaw difundió el pequeño antojo cuando se le veía comiendo el cupcake de Magnolia Bakery, esto para remediar un mal de amores. Tras esto la venta de pastelitos aumentó y las pastelerías comenzaron a vender una gran variedad de estos.

Por su tamaño individual lo hace perfecto e ideal para cualquier ocasión, muchas personas prefieren pedir varias porciones en lugar de un pastel.

A mediados de los años 2000 llegó la “fiebre del cupcake”, pero hoy sigue siendo muy pedido, llegando a quedarse como el favorito no solo de los más pequeños, sino de los fanáticos del dulce y gustosos del postre.

Día Internacional del Cupcake. Foto: Getty Images

Cada 15 de diciembre se celebra el Día Internacional del Cupcake para rendir homenaje a uno de los postres más queridos y llenos de versatilidad.

No hay una razón oficial y detallada sobre el origen de la celebración, pero se cree que surgió en Estados Unidos, lugar en el que los cupcakes tienen una gran popularidad, la fecha del 15 de diciembre se escogió como referencia de la primera mención histórica de los cupcakes.