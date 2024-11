Happy hour: Shakespeare o marineros, ¿quien creó esta tradición?

Origen del Happy Hour. Foto: Shutterstock

En Unotv.com te contaremos sobre el origen de la tradición del happy hour; descubre si fueron los marineros o fue algo de William Shakespeare.

Si a alguien se le debe de agradecer es a la o las personas que inventaron la famosa “happy hour”, que es un momento en el que las bebidas y algunos aperitivos tienen descuento o promoción, es una tradición que se disfruta de manera global y te contaremos más de su origen.

Algunas teorías señalan que el origen de la tradición no estaría en bares ni restaurantes, sino que el término se usó por primera vez en la Marina de los Estados Unidos, específicamente en la década de 1920, con el fin de terminar con la monotonía y el estrés de los largos periodos en el mar.

La Marina hacía espectáculos de entretenimiento semanales llamados “happy hours” en los que había peleas de boxeo y lucha libre, películas y demás formas de pasar el rato.

El término “happy hour” fue usado por William Shakespeare en su obra Henry V, en el acto 1, escena 2, pero no con el significado que se cree. “Therefore, my lords, omit no happy hour/That may give furtherance to our expedition…“, que significa “Por lo tanto, señores, no omitas ninguna hora feliz/que pueda favorecer nuestra expedición…”

Así nació la tradición. Foto: Getty Images

Otro origen apunta a que en la época de la prohibición de venta y consumo de alcohol en 1920 a 1933 en Estados Unidos, surgieron bares clandestinos o conocidos como los “speakeasys”. Se apunta a que el término “happy hour” se adoptó durante el periodo para referirse al momento en el que la gente se reunía para tomar una copa antes de ir a cenar a lugares donde no había bebidas alcohólicas.

Cuando se levantó la prohibición, el concepto de la “happy hour” comenzó a tener un aspecto más comercial, los bares y restaurantes tenían una oportunidad de tener más clientes durante horas de menor actividad, esto generalmente era desde la tarde y hasta que comenzaba la noche.

En la década de los 50 y 60 la tendencia tuvo un auge y los establecimientos ofrecían ofertas especiales para atraer a los clientes. El concepto aunque es estadounidense, no tardó en difundirse, por lo que en todo el mundo comenzaron a tener variantes de la tradición.

En Italia tienen el “aperitivo” que es una bebida antes de la cena para abrir el apetito, se acompaña de vez en cuando de tentempiés ligeros.

En algunas partes de Estados Unidos como Massachusetts y Carolina del Norte se han prohibido las ofertas especiales de la hora feliz, esto debido a las preocupaciones sobre el consumo excesivo de alcohol y los riesgos para la seguridad pública.

De igual manera otros países han impuesto restricciones o prohibiciones para reducir los incidentes relacionados con el alcohol.

Hoy en día es común que en la “hora feliz” se sirvan tragos 2×1, aunque con cada vez más opciones como cervecerías artesanales o lugares para tomar un trago de autor.