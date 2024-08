Sandía de Costco se hace viral porque se cree que sabe a Tajín

La sandia viral del Costco con Tajin. Foto: Getty Images

En Unotv.com te contaremos sobre la Sandía viral del Costco, las etiquetas hacen creer que sabe a Tajín, checa los detalles.

Costco es uno de los establecimientos favoritos de los usuarios debido a las novedades que se pueden encontrar, desde productos únicos, importados y otros a buen precio;en algún momento un producto que llamó la atención fueron las uvas con sabor a algodón de azúcar.

Ahora en redes sociales se han viralizado por algunos usuarios videos en los que aparece una sandía completa dentro de la tienda en 160 pesos mexicanos, pero lo que llama la atención es que está exhibida en cajas de la marca de chile en polvo Tajín y cuenta con una etiqueta.

La etiqueta puede hacer ver que el producto al ser de la marca Tajín, tendría un sabor a picante en su interior, lo que parecía una colaboración de ensueño para los amantes de los alimentos picantes.

Usuarios de las redes comenzaron a grabar el descubrimiento de dicha fruta, misma que sorprendió a otros usuarios que comentaron con felicidad, mientras que otros criticaron el hecho señalando que no era posible que supiera a Tajín.

Los que encontraron la fruta en el supermercado explicaron que no entendían el concepto del todo.

El usuario Juan De Ávila preguntó a las personas de la red social TikTok si pensaban que la sandía tenía Tajín debido a los logos de la marca en una fruta, por lo que varios en los comentarios querían que la probara, sin embargo no se la llevó.

Incluso la cuenta Fatphillia.gdl mostró más a detalle la sandía en un video solo con música en el que va por la fruta al Costco y la toma pasa al momento en el que la corta para luego mostrar que en su interior “tiene chile en polvo”.

Sin embargo este video no es verdad y todo está montado ya que videos de otros usuarios como Valeria Cazares, quien al inicio señala que sí tiene Tajín pero al momento de partirla demuestra que no es así, invitando a los consumidores a no caer en estos trucos publicitarios.

Los usuarios señalan que es una sandía muy dulce pero con un sabor nada parecido al del Tajín, por lo mismo algunas personas tacharon de incrédulos a los que habían caído en esto, sin embargo se defienden diciendo que las uvas de algodón de azúcar fueron una realidad en Costco.