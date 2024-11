¿Se pueden comer los alimentos de la ofrenda de muertos?

¿Qué pasa con alimentos de la ofrenda de muertos? Foto: Getty

Hace poco te contamos sobre los platillos típicos que puedes preparar y poner en la ofrenda de Día de Muertos, pero ¿qué pasa al término de la festividad?, ¿se puede comer los alimentos de la ofrenda de muertos? Pues aunque no lo creas, existen dos acciones que suceden normalmente con la comida que se le ofrece a un ser querido que falleció.

¿Puedo comer los alimentos de la ofrenda de muertos?

Luego del Halloween y del Día de Muertos, muchos no saben qué hacer con los alimentos de la ofrenda de muertos, si hay que tirarlos a la basura, o no desperdiciarlos y comerlos, pues se puede pensar que no está bien desechar los alimentos, así como así.

El pan y una bebida para acompañar nunca deben faltar en la ofrenda. Foto: Getty

Y es que la respuesta la hayan muchos en dos razones, en lo espiritual y lo que dice la ciencia, aquí te lo explicamos más a detalle:

Simbolismo espiritual con los alimentos de la ofrenda de muertos

Coloquialmente se piensa que cuando llegan los espíritus de nuestros seres queridos hasta el altar y ven los alimentos que tanto les gustaban cuando estaban vivos, los consumen. Se cree que con dicha acción, la comida puede llegar a perder sus ricos nutrientes y además se les va el sabor, por lo que al probarlos parecería que están desabridos.

De este modo, la tradición simboliza que tras la celebración del Día de Muertos, los alimentos de la ofrenda ya cumplieron su objetivo y alimentaron a las almas de nuestros difuntos, por lo que se opta por desechar la comida, o bien, se puede usar como un tipo de abono en terrenos.

[TE PODRÍA INTERESAR: Qué significan los 7 niveles de la ofrenda de muertos]

La ciencia explica el proceso de los alimentos de la ofrenda de muertos

La ciencia aborda la descomposición que sufren los alimentos después de estar horas o días expuestos al aire libre. En este caso, la comida de la ofrenda de muertos puede quedar expuesta a ello, entrando en juego la oxidación, que se da cuando los alimentos están en contacto con el oxígeno, y esto a su vez genera reacciones químicas que afectan su color, sabor y textura.

Según especialistas en química de alimentos, la oxidación puede hacer que frutas, panes y otros productos pierdan su frescura, se vuelvan blandos o duros, y presentan un sabor menos intenso.

Conclusión

No comer los alimentos de la ofrenda de muertos se puede dar por respeto al difunto que ya lo comió, aunque también la ciencia dice que no deberían comerse por la oxidación que pueden presentar tras horas o días de exposición al aire libre. Además ten en cuanta que algún animal pudo haber rondado por ahí y dejar alguna bacteria, lo que podría enfermarte si comes algo.

¿Cuándo se quita la ofrenda de muertos y cómo seleccionar lo que sirve y lo que no?

Por lo regular, el 3 de noviembre se quita la ofrenda, y como habrás notado, por el tiempo de exposición se recomienda no consumir los alimentos de la ofrenda de muertos, por salud; sin embargo, hay cosas que puedes darles un segundo uso:

Flor de cempasúchil: puede servir como colorante para tus prendas, o para pintar algún cuadro, también lo puedes emplear como insecticida, para infusiones o para una composta

Agua: si dejaste una jarra con agua, o un vaso, puedes usar ese líquido para regar las plantas