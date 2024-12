Evita objetos para no atraer la mala vibra a tu hogar. Foto: Getty

La noche del 31 de diciembre se arma una lista de propósitos de Año Nuevo, donde se contemplan metas y objetivos; sin embargo, no es todo. Evita objetos para no atraer la mala vibra a tu hogar, ya que este detalle se dice que podrían ser la “piedrita en el zapato” que impida todo lo bueno que estás deseando que llegue a ti.

¿Qué objetos evitar para no atraer la mala vibra al hogar?

Pon mucha atención y evita objetos para no atraer la mala vibra a tu hogar que pasan desapercibidos y que simplemente no consideras importante. Se trata de los objetos rotos, y eso involucra artefactos de cualquier tipo de material, como vidrio, plástico, papel, madero, etc.

¿Por qué son malo los artefactos rotos? Se dice que suelen provocar que las energías se queden estancadas, e incluso que ayuden a bloquear cualquier aspecto positivo.

Los objetos rotos que no pueden repararse, deben ir a la basura. Foto: Getty

¿Qué dice el Feng Shui sobre los objetos rotos en casa?

Si pusiste atención a la clara y sencilla explicación del por qué evitar objetos para no atraer la mala vibra a tu hogar, te añadimos que en el Feng Shui, los objetos rotos en casa tienen un impacto negativo en la energía del espacio y en la vida de las personas que habitan allí. Estos objetos representan estancamiento, bloqueos energéticos y mala fortuna:

Energía estancada y negativa: los objetos rotos simbolizan energía “rota” o bloqueada, lo que puede reflejar problemas en áreas específicas de tu vida (relaciones, finanzas, salud, etc.). Pueden dificultar el flujo armonioso del Chi (energía vital) dentro del hogar

Afecta la prosperidad: en Feng Shui, se considera que los objetos dañados o en mal estado atraen carencias en lugar de abundancia. Por ejemplo, un plato roto puede simbolizar “fracturas” en las relaciones familiares, mientras que un espejo roto puede afectar la autoestima o generar mala suerte

Impacto emocional: ver objetos rotos puede causar inconscientemente emociones negativas, como frustración, tristeza o desmotivación. Esto genera un ambiente que no favorece el bienestar ni la productividad

Limpieza y renovación: si un objeto roto tiene un valor sentimental, intenta repararlo (esto simboliza restaurar la energía). Si no puede ser reparado, lo mejor es desecharlo.

¿Es malo tener espejos rotos en casa?

Evita objetos para no atraer la mala vibra, como un espejo roto. Foto: Getty

Los espejos son elementos muy poderosos en el Feng Shui, si están rotos, distorsionan la energía y pueden atraer mala suerte. Por ello, siempre deben reemplazarse de inmediato. Además, siempre toma en cuenta la seguridad; al quebrarse un vidrio debe ponerse en una bolsa con periódico y con la leyenda “vidrio roto”, para que la persona que recoge la basura no se lastime.