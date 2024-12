Mezcla casera para limpiar en la cocina es compartido en redes. Foto: Getty

En el tema “tareas del hogar”, en su momento te contamos cómo quitar la grasa de las paredes de la cocina; y hoy queremos ir más allá, mostrándote una mezcla casera para limpiar en la cocina que se ha vuelto muy popular en el mundo de las redes sociales, del cual te hablaremos sobre qué ingredientes lleva y cómo prepararla.

¿Cómo hacer una mezcla casera para limpiar en la cocina?

La cuenta de TikTok, “Los tips de Granny”, muestran un video para realizar una mezcla casera para limpiar en la cocina, con la cual se podrían asear desde un horno de microondas y una estufa. Aquí lo que se necesita:

Ingredientes

Cáscaras de limones (que ya fueron exprimidos)

Agua

Jabón líquido de trastes

Bicarbonato de sodio

Preparación

Lo primero que necesitas es un vaso de licuadora limpio

Ahí pondrás las cáscaras de limón

Agrega alrededor de un litro de agua

Después licua por espacio de 2 minutos

Ten a la mano un colador y recipiente (donde caerá el líquido limpiador)

Tras licuar, vierte la solución por un colador, para que los restos los dividas del líquido

Enseguida agrega al líquido 3 cucharadas de jabón líquido de trastes

Al final añade una cucharada de bicarbonato de sodio y revuelve todo

¿Qué se puede limpiar con esta solución casera para la cocina?

De acuerdo con “Los tips de Granny”, la mezcla casera para limpiar en la cocina te servirá para dejar casi casi “como nuevos” los siguientes elementos:

Ollas

Estufa

Microondas

Extractor

La nevera

Y las piezas de porcelanato que decoran tu cocina

Recuerda, no olvides usar guantes al momento del aseo y también revisa el instructivo de tus cosas, para que verifiques las soluciones de limpieza que puedes aplicarles, con el fin de no perjudicarlas (de ahí la importancia de no tirar los manuales).