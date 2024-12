¿Qué es el gel de sílice y para qué sirve?

Te explicamos si es tóxico. Foto: Getty Images

La sílice gel es un material muy común que encontramos en pequeñas bolsitas dentro de productos nuevos como zapatos, bolsos, medicamentos o aparatos electrónicos. Su principal función es absorber la humedad.

¿Quieres saber por qué están en todos lados? En Unotv.com te vamos a explicar sus funciones para que no tires a la basura estas bolitas y les des un segundo uso.

¿Para qué sirve la sílice gel?

Foto: Getty Images

Se utiliza en empaques de productos para protegerlos durante el transporte y almacenamiento Se coloca en cajas fuertes para evitar la oxidación de objetos metálicos Se utiliza para proteger las lentes y otros componentes sensibles a la humedad Se coloca en armarios para evitar la formación de moho en la ropa. Protege las herramientas de la oxidación Puedes meter estos costalitos en tus cajas de zapatos o las bolsas de tus prendas Actualmente, es muy popular en las redes sociales gracias a que algunos creadores de contenido han hecho tutoriales donde usan este material para secar flores

¿Cómo funciona?

Tiene una estructura porosa que le permite absorber grandes cantidades de agua y, aunque se satura con el tiempo, puede regenerarse aplicando calor, lo que libera el agua absorbida y restaura su capacidad de absorción.

¿El gel de sílice es tóxico?

No, no es tóxico ni inflamable, por lo que es seguro para su uso en hogares y productos comerciales, aunque no debe de ser ingerido.

¿Por qué es importante absorber la humedad?

La humedad puede dañar productos sensibles, como electrónicos, cuero, papel o alimentos, y la sílice gel evita la formación de óxido, moho, hongos y otros problemas causados por la humedad.

Al mantener los productos secos, se prolonga su vida útil y se garantiza que funcionen correctamente; además, en ambientes húmedos, ayuda a prevenir la condensación de agua en las superficies, lo que puede causar daños.