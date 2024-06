Chris Pine, el galán de Hollywood; su nuevo look desata fuertes críticas que lo consideran un vagabundo 

Lo stile eccentrico che caratterizza i suoi look off-duty, ormai, abbiamo imparato a conoscerlo, ma Chris Pine è comunque sempre in grado di stupire con le sue scelte stilistiche in ogni uscita. Ecco infatti l’attore star di “Principe azzurro cercasi” e “Baciati dalla sfortuna” mentre, a Los Angeles, raggiunge la sua auto a seguito di una lezione di danza. Per ravvivare l’abbigliamento sportivo? Un cardigan arcobaleno sembrerebbe l’opzione perfetta. ————————— The eccentric style that characterizes his off-duty looks we have by now learned to know, but Chris Pine is always able to impress with his stylistic choices in every stroll. In fact, here he is the actor star of “The Princess Diaries 2” and “Just My Luck” while, in Los Angeles, he reaches his car following a dance class. To revive sportswear? A rainbow cardigan would seem the perfect option. [📹 Terma,SL / BACKGRID] #whoopsee #chrispine