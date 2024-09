Así son las plataformas con las que tropezó Belinda. Foto: Reuters/Getty Images

En Unotv.com te contaremos sobre el precio de las plataformas que usó Belinda y que hizo que tropezara en la Semana de la Moda en París, mira los detalles.

Hace unos días, la cantante mexicana Belinda, protagonizó una caída durante el desfile de moda de L’Oreal París en Place de l’Opéra, la también actriz cayó mientras pasaba por la pasarela, esto aparentemente por un mal paso con sus zapatos los cuales eran muy altos.

Belinda estuvo algunos segundos tratando de recuperarse de la caída, pero fue entonces que Anitta, quien estaba delante de ella desfilando, se acercó a auxiliarla para que siguiera con su caminar.

Tras este suceso las redes sociales explotaron ya que era el debut de Belinda en un evento de esta magnitud, incluso la artista compartió un video de su caminata después de la caída en el que se le ve sonriente y mandando besos.

En esta publicación Belinda recibió el apoyo de los fanáticos que le reconocieron el haberse levantado como un acto de resiliencia y la llenaron de elogios por su look, el cual constaba de una falda corta y una blusa de manga larga de color rojo brillante, además de medias y plataformas del mismo color.

Anitta ayudó a Belinda a levantarse. Foto: Getty Images

Además de que en sus historias dedicó un mensaje relacionado con lo ocurrido, agradeciendo además a Anitta: “no importa cuantas veces te caigas, lo importante es cómo te levantas, gracias Anitta”, escribió.

¿Cuánto cuestan las plataformas rojas de Belinda?

Son de una firma turca. Foto: Getty Images

Pero tras la caída la conversación en redes sociales se trasladó a hablar del calzado de “Belika”, el cual fue señalado como la causa de esta caída.

El calzado es una creación de las diseñadoras originarias de Turquía Raisa y Vanessa Sazón, el cual tiene un costo de mil 250 euros que son alrededor de 27 mil pesos mexicanos.

Belinda se pudo haber caído por la altura total del calzado que es de 25 centímetros, con seis de plataforma y 19 centímetros de tacón. Los zapatos se pueden encontrar en la página de la marca Raisa Vanessa, donde se describen como “zapatos de plataforma decorados con calcetines largos y detalles dorados”.

Todo el look pertenece a la firma Raisa Vanessa y cuesta cerca de mil 280 euros, lo que al tipo de cambio son 28 mil pesos mexicanos y en la página se describe como un “mini vestido de punto rojo pero no normal. La forma del cuello alto se mantiene estructurada con nuestro tejido de punto de alta recuperación. El exclusivo diseño de cinturón dorado de cintura baja potencia el espíritu audaz”. En cuanto al costo total del look fue de 55 mil pesos mexicanos.