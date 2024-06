Virginie Viard deja Chanel. Foto: Getty Images

En Unotv.com te contaremos que después de casi 30 años, la directora creativa de Chanel, Virginie Viard, deja la marca, conoce los detalles.

La directora creativa de Chanel, Virginie Viard, dejó la marca de lujo el pasado jueves, lo que generó especulaciones sobre quién la reemplazará en uno de los puestos más codiciados de la industria de la moda.

“Se abre un nuevo capítulo para Chanel”, dijo la marca en un comunicado, confirmando el cambio, que fue informado por primera vez en el sitio web de noticias de moda Business of Fashion.

La marca privada, conocida por sus chaquetas de tweed, sus bolsos acolchados con logos de doble C y el perfume No. 5, no nombró un sucesor y agradeció a Viard por su “rica colaboración de cinco años”.

“Chanel confirma la salida de Virginie Viard después de una rica colaboración de cinco años como directora artística de las colecciones de moda, durante los que ha sabido renovar los códigos de la casa respetando la herencia creativa de Chanel”, expresaron mediante un comunicado.

Viard, de 62 años, trabajó en Chanel durante casi treinta años, junto a Karl Lagerfeld, de cuyo cargo asumió en 2019 tras su muerte.

Foto: Reuters

Prefería siluetas relajadas con un aire de los ochenta y adoptó un enfoque discreto en comparación con su predecesora, enviando modelos a lo largo del Río Sena y a una calle de Manchester para desfiles de moda recientes, por ejemplo, marcando un contraste con el talento para el espectáculo de Lagerfeld, quien construyó escenarios imponentes que incluyen un cohete y una cascada interior para sus presentaciones en la pasarela.

Su partida se produce cuando la industria se adapta a un crecimiento más lento y varias otras marcas, incluidas Gucci, Valentino y Burberry, propiedad de Kering, buscan una nueva dirección creativa para reavivar las ventas.

El auge posterior a la pandemia de COVID, impulsado por la demanda reprimida de moda, ha disminuido a medida que los compradores gastan menos debido al aumento del costo de vida.

Los equipos de Chanel garantizarán la “continuidad” de las colecciones en el período intermedio, y la marca organizará su desfile de alta costura otoño-invierno 2024/2025 el 25 de junio en París.

Los rumores sobre un nuevo diseñador en Chanel han circulado durante años, y más recientemente se habló de algunos nombres como el ex diseñador de Gucci Alessandro Michele, quien desde entonces ha sido reclutado para Valentino.

Foto: Getty Images

El mes pasado, la directora ejecutiva de Chanel, Leena Nair, descartó los rumores sobre un cambio de diseñador y señaló que Viard había supervisado un fuerte crecimiento en las ventas de moda prêt-à-porter, que se han multiplicado por dos y media desde 2018.

Las ventas de Chanel aumentaron un 16% el año pasado hasta casi 20.000 millones de dólares, un ritmo más lento que el de su rival más pequeño Hermes, que aumentó sus ventas un 21% hasta 13.400 millones de euros, pero más rápido que la división de moda y artículos de cuero de LVMH, que subió un 14% hasta 42 mil millones de euros.

Chanel, la segunda marca más grande del mundo después de Louis Vuitton de LVMH, es propiedad de los hermanos multimillonarios franceses Alain Wertheimer y Gerard Wertheimer.