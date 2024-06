Kim Kardashian posa con su hija North West. Foto: Getty Images

En Unotv.com te contaremos que Kim Kardashian usa look de león para opacar a su hija North West en performance de “El Rey León”, checa los detalles.

Hace unas semanas North West fue la sensación con su performance de Simba en El Rey León en The Hollywood Bowl, por lo que causó furor en redes sociales por su debut teatral y sus habilidades de canto, además de por su look, un conjunto de fur amarillo.

Este número se dio por el aniversario número 30 de la cinta animada, en la actuación se vieron números musicales en vivo con escenas de la cinta; por lo mismo North cantó “I Just Can’t Wait to Be King”.

Ante esta aparición, su madre, Kim Kardashian compartió en su cuenta de Instagram un álbum de fotografías de su hija con el look que tituló con un emoji de león, mientras que días después, la creadora de contenido usó el mismo look para una sesión de fotos.

Este momento comenzó definiéndose como un “momento fashion entre madre e hija”, pero luego se comenzó a acusar a Kim por querer quitarle el centro de atención a North.

Sus fanáticos ridiculizaron el intento de opacar la actuación de su hija en su versión de El Rey León, señalando que no pudo dejarla tener su momento queriendo ser mejor que lo original.

El conjunto que usó Kim incluye el abrigo peludo amarillo, un amplio sombrero y una bolsa peluda en color amarillo brillante. Por su parte, North usó las texturas con un body ajustado de color amarillo pálido y stilettos transparentes.

Pero tras la actuación de North West, en redes sociales se viralizó y generó controversia por las comparaciones con otros cantantes y bailarines profesionales, algunos además lo señalaron como una “evidencia de nepotismo” por las deficiencias en su interpretación, además de que otros resaltaron el esfuerzo de la niña.

“Y pensar que hay niños que se preparan años, tienen talento y castearon para ese papel” o “¿Pero la gente que pagó esa entrada no se ha quejado?”, fueron algunos de los comentarios acerca de su interpretación.

Sin embargo, el sitio Page Six, señaló que North se preparó con diligencia para la actuación y que había practicado hasta sentirse segura de su desempeño.

“North se tomó este papel muy en serio y ensayó durante mucho tiempo para poder dar un espectáculo del que pudiera sentirse orgullosa”, se destacó. “Era importante para ella dar una actuación impecable y se fue con una sonrisa de oreja a oreja”.