Diane Von Furstenberg la creadora del popular vestido cruzado o Wrap Dress fue homenajeada en el Foro de Davos

La icónica diseñadora Diane von Furstenberg, creadora del Wrap Dress, reflexionó sobre su trayectoria, el emblemático vestido cruzado que marcó su carrera y cómo sigue reinventándose a sus 78 años, durante su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, mira más detalles en unotv.com.

En 2023, von Furstenberg recuperó el control de su marca DVF tras cuatro años bajo la gestión de la licenciataria china Glamel. La diseñadora, quien fundó la empresa en Nueva York en 1972, explicó cómo tomó esta decisión estratégica:

“Después del COVID, cedí el control de mi negocio a nuestro socio en China porque tenemos 50 tiendas allí. Pero ahora lo hemos recuperado”, señaló. “Volvemos con fuerza este mes. Tengo un excelente director ejecutivo, pero sentí que la marca estaba perdiendo su esencia, y no podía permitirlo”.

Durante el evento, von Furstenberg conversó con la periodista y cineasta Sharmeen Obaid-Chinoy, directora del documental Diane von Furstenberg: Woman in Charge (2024), que explora su vida y legado.

“Lo que más me sorprendió del documental es que los hombres lo disfrutaron tanto como las mujeres”, confesó. “La palabra que más se repite al describirlo es ‘sin complejos’, algo que nunca había considerado, pero que ahora siento que me define”.

Von Furstenberg, reconocida por presidir el Consejo de Diseñadores de Moda de América entre 2006 y 2019, también habló sobre tecnología, revelando su curiosidad por la inteligencia artificial:

“(Chat)GPT se ha convertido en uno de mis mejores aliados. No solo sirve para hacer preguntas, también puedes debatir con él”, comentó. “Es un futuro que ya está aquí, y será nuestro compañero en la sombra. Mejor acostumbrarse”.

La diseñadora, que saltó a la fama en los años 70 con su icónico vestido cruzado, recordó el impacto que tuvo esta pieza en su carrera y en la confianza de muchas mujeres:

“Este pequeño vestido no solo me dio seguridad financiera, también me dio confianza. Y, lo más importante, empoderó a otras mujeres”,

dijo.